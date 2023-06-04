Yeni kabine sonrası Sinan Oğan'dan açıklama

Sinan Oğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabine sonrasında “ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen 'pazarlık' gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi Erdoğan'a destek kararı veren Sinan Oğan'a muhalefetten pazarlık eleştirileri gelmişti.

Yeni kabinede görev almayan Sinan Oğan, seçim döneminde kendisine yöneltilen suçlamalara bir kez daha yanıt verdi.

"İlkeler bazında anlaşmamız söz konusu olmuştur"

Sinan Oğan yaptığı sosyal medya paylaşımında açıklanan yeni kabinenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur.

Ekonomi ve sığınmacılar

O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen 'pazarlık' gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah.” ifadelerini kullandı.