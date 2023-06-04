BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
HABER /  POLİTİKA

DEVA Partisi'nden 'Ticaret böyle yapılır' açıklaması Murat Yetkin duyurdu

DEVA Partisi'nden 'Ticaret böyle yapılır' açıklaması Murat Yetkin duyurdu

Gazeteci Murat Yetkin, katıldığı canlı yayında DEVA Partisi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yetkin, oy oranlarının çok düşük olmasına rağmen CHP sıralarından TBMM'ye 15 vekil sokan DEVA Partisi'nden bir yetkili ile görüştüğünü, görüştüğü kişinin vekil sayısı ile ilgili "Ticaret böyle yapılır" cevabını verdiğini söyledi.

Abone ol

Seçim sürecinin ardından muhalefette değişim sesleri yükseliyor. Özellik CHP'nin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne verdiği milletvekili sayısı ise gündem olmaya devam ediyor.

TBMM'de çoğunluğu elde etme amacıyla kısmen ortak liste hazırlayan Millet İttifakı'nda CHP; DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye toplamda 39 vekil verdi. Oy oranları toplamı yüzde 5'e bile ulaşmadığı ileri sürülen bu partilere 40'a yakın vekil verilmesi CHP tabanında büyük huzursuzluk yarattı.

Gazeteci Murat Yetkin, FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında DEVA Partisi'nden bir yetkiliye bu konuyu açtığını söyledi.

Yetkin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu Millet İttifakı çok güzel bir geniş tabandı. Ama neticede CHP'nin de İYİ Parti'nin de işine yaramadı. Sadece verdikleri destek oranının çok üstünde vekil kazanan partilere yaradı. Bugün bir DEVA yetkilisi 'Ticaret böyle yapılır' dedi. Sonuçta yüzde yarım tahmin edilen oyla 15 milletvekili alıyorsunuz."

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'da tren kazasında en az 288 kişi öldü
Hindistan'da tren kazasında en az 288 kişi öldü
Yeni kabine sonrası Sinan Oğan'dan açıklama
Yeni kabine sonrası Sinan Oğan'dan açıklama
Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin'den ilk değerlendirme
Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin'den ilk değerlendirme
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama
İtalya ligi son hafta kaçları tamamlandı sıralama belli oldu
İtalya ligi son hafta kaçları tamamlandı sıralama belli oldu
Almanya Kupası'nı kazanan takım belli oldu
Almanya Kupası'nı kazanan takım belli oldu
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tekrardan kabineye girmeyi başardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tekrardan kabineye girmeyi başardı
Yeni Adalet Bakanı, Yılmaz Tunç oldu! 5 dönem milletvekilliği yaptı
Yeni Adalet Bakanı, Yılmaz Tunç oldu! 5 dönem milletvekilliği yaptı
Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı! 2018 yılından bu yana rektördü
Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı! 2018 yılından bu yana rektördü
67. dönemin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu
67. dönemin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu
Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı oldu! Birçok kulüpte görev aldı
Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı oldu! Birçok kulüpte görev aldı