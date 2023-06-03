Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı. İşte Erdoğan'ın "2023 Kabinesi"ne bakan olarak giren isimler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında görev yapacak Kabine'yi açıkladı. İşte Erdoğan'ın yeni kabinesine bakan olarak giren isimler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin ederek 5 yıllık yeni görevine resmen başladı. Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, ardından Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle göreve başladı. Erdoğan daha sonra Çankaya Köşkü'ne geçerek yeni Kabine'yi açıkladı. İşte yeni Kabine'nin yeni bakanları...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz 1967 yılında Bingöl'de dünyaya geldi. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 23, 24, 26 ve 27. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. 60. Hükûmette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 2020 yılı Kasım ayından bu yana TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Yılmaz Tunç, 1 Şubat 1971'de Bartın'ın Ulus ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yılmaz Tunç, serbest avukatlık, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM 23, 24, 25, 26 ve 27. dönem Bartın milletvekilliği yaptı. 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur. AK Parti grup başkanvekilliği grevinde de bulunan Yılmaz Tunç, evli ve üç çocuk babasıdır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Mahinur Özdemir
Avrupa parlamentosuna başörtüsüyle giren ilk kadın milletvekili olan Mahinur Özdemir, 7 Kasım 1982 tarihinde Belçika'nın Schaerbeek kentinde doğdu. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümü'nde lisans, kamu yönetimi alanında da master eğitimi aldı. Bunun yanında Fransızca, Flemenkçe ile İngilizce dillerini de öğrendi. Daha sonra siyasete atılarak 2009 yılında Merkez Demokrat Hümanist Parti'den Brüksel meclisine girdi. 30 Temmuz 2010'da da Rahmi Göktaş ile evlendi. Öte yandan Özdemir 2015'de Ermeni Soykırımı'nı reddetmesi sebebiyle partisinden tasfiye edilmiştir.