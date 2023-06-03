Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı. İşte Erdoğan'ın "2023 Kabinesi"ne bakan olarak giren isimler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz 1967 yılında Bingöl'de dünyaya geldi. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 23, 24, 26 ve 27. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. 60. Hükûmette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 2020 yılı Kasım ayından bu yana TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.