Yola çıkmadan bu haberi okuyun! Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapıldı. Bu sebeple ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

19 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları 39-43. kilometrelerinde İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

19 Mayıs-15 Ağustos tarihlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerinde hendek yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü olarak izin veriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak devam ediyor.



Türkeli-Ayancık yolunun 6-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 37-60. kilometrelerinde bulunan Borçka, Ormanlı, Sümbüllü 1 ve Sümbüllü 2 köprülerinde yapılacak olan derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Antalya-Alanya Devlet yolunun 78-131. kilometrelerinde BSK onarım işi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerinde (Bartın şehir geçişi) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.