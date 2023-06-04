Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine devam edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Saray'ında düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"nin ardından yeni kabineyi açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018'den beri sürdürdükleri görevlerine devam edecek.

"Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine devam edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür."