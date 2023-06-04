Afşin-Elbistan Termik Santrali dün 5 saat boyunca yandı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangın 5 saatte söndürülebildi.

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Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD), dün yapılan bakım onarım sırasında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile 3 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.