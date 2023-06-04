BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yangın söndürme tüpünde eroin sevkiyatı jandarmaya takıldı

Yangın söndürme tüpünde eroin sevkiyatı jandarmaya takıldı

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 43 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde C.Ş., E.G. ve M.K. isimli şahısların yasa dışı yollarla temin etikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul üzerinden yurtdışına çıkaracakları bilgisine ulaştı. 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin Esenyurt ve Büyükçekmece’de faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Uyuşturucuyu yangın söndürme tüplerine gizlemişler

Uyuşturucu maddelerin araçlarla sevk edileceğinin belirlenmesi üzerine, 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; yangın söndürme tüplerinin içine gizlenmiş vaziyette ve ticari taksinin bagajında bulunan bir valizde toplam 43 kilo eroin ele geçirildi.

Şüphelilerden M.K. isimli şahsın, kendisini ticari taksi şoförü gibi göstererek kamufle ettiği, yakalanması durumunda suçu araçtaki yolculara atarak suçtan kurtulmayı planladığı, ticari taksi şoförleri ile arasında grup kurarak kontrol noktalarına girmemek için uygulama kullandığı ortaya çıktı.

Yakalanan 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahısların irtibatlı olduğu diğer şüpheli ya da şüphelilerin ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanlarından teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanlarından teşekkür mesajı
Yargıtay onay verdi! Senetlerin üstüne artık USD yazılabilecek
Yargıtay onay verdi! Senetlerin üstüne artık USD yazılabilecek
Bingöl'de Cevdet Yılmaz'ın yeni görevi sevinçle karşılandı
Bingöl'de Cevdet Yılmaz'ın yeni görevi sevinçle karşılandı
Sahil Güvenlik, ilk 5 ayda Çanakkale açıklarında 953 kaçak göçmen yakaladı
Sahil Güvenlik, ilk 5 ayda Çanakkale açıklarında 953 kaçak göçmen yakaladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama
Afşin-Elbistan Termik Santrali dün 5 saat boyunca yandı!
Afşin-Elbistan Termik Santrali dün 5 saat boyunca yandı!
LGS sınavında sınava girecek kişiye okunacak dua Diyanet sınav duası Türkçe okunuşu
LGS sınavında sınava girecek kişiye okunacak dua Diyanet sınav duası Türkçe okunuşu
Yola çıkmadan bu haberi okuyun! Kara yollarında son durum
Yola çıkmadan bu haberi okuyun! Kara yollarında son durum
Çorum'da mantardan zehirlendiği düşünülen 10 kişinin tedavisi sürüyor
Çorum'da mantardan zehirlendiği düşünülen 10 kişinin tedavisi sürüyor
MİT'in başına geçeceği konuşuluyor, İbrahim Kalın'dan sosyal medyada dikkat çeken hamle!
MİT'in başına geçeceği konuşuluyor, İbrahim Kalın'dan sosyal medyada dikkat çeken hamle!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Numan Kurtulmuş kararı! Kulislerde konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Numan Kurtulmuş kararı! Kulislerde konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni Japonya basınında geniş yer buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni Japonya basınında geniş yer buldu