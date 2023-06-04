Süper Lig'de sezonun son derbisi! Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, ligin 37. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sezonun son derbisi olan Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşması bugün saat 19:00'da başlayacak. Mücadelenin muhtemel 11'leri ve bazı öne çıkan ayrıntıları şöyle...

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray ile ikincilik yarışını sürdüren Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak sezonun son derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Toreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Michy Batshuayi

STAT: Nef Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Derbide hava 21 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu'nda hava sıcaklığının ise 21 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 77 civarı olacağı tahmin ediliyor.

Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 82 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.

Sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan Fenerbahçe, ikincilik mücadelesi için Beşiktaş ile çekişiyor.

Galatasaray cezalı Zaniolo'nun da dönüşüyle derbiye tam kadro çıkacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan hazır olmayan Altay Bayındır da maç kadrosunda olmayacak.

Derbiden sonra kupa töreni yapılacak

Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

Sezon iki takım için kapanıyor

Sezonun son derbisiyle iki takım için de sezon tamamlanmış olacak.

Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

7 milyar 800 milyon TL’lik derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 7 milyar 800 milyon TL.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor.

Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 430 bin Euro’luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Kanarya'nın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 172 milyon 400 bin Euro ve ikinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 7 milyar 800 milyon TL.

Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo derbide oynaması durumunda 28 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin 18 milyon Euro ve Victor Nelsson’un da 16.5 milyon Euro değeri bulunuyor. Fenerbahçe’de ise 15 milyon Euro ile milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu takımın en değerlisi konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Attila Szalai'nin 14 milyon Euro ve Diego Rossi’nin de 12 milyon Euro piyasa değeri var.