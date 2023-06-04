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Dünya Kahvaltı Günü'nde Azerbaycan'da Türk kahvaltısı tanıtıldı

Dünya Kahvaltı Günü'nde Azerbaycan'da Türk kahvaltısı tanıtıldı

Azerbaycan'da "Dünya Kahvaltı Günü"nde geleneksel Türk kahvaltısındaki lezzetler tanıtıldı.

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UNESCO'nun her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde program düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile eşi Leyla Bağcı'nın ev sahipliğinde, Büyükelçilik rezidansında düzenlenen programa Azerbaycanlı kadın milletvekilleri katıldı.

Büyükelçi Bağcı, Azerbaycan Milli Meclisinde görev yapan kadın milletvekillerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasının, Türkiye Yüzyılı'nın inşasının ilk gününde misafirleriyle bir arada olduğunu belirten Bağcı, şunları kaydetti:

"Dünkü hoş görüntüler, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın kucaklaşması, aslında bütün dünyaya da bir mesajdır. İnşallah bugünden itibaren 'tek millet, iki devlet' anlayışını çok daha muhkem kılacak, derinleştirecek, sağlamlaştıracak ve Türk birliğine giden yolu açacak bir dönem olacağını düşünüyorum, inanıyorum."

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