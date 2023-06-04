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Diyarbakır'da bir dükkanda 100 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da bir dükkanda 100 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinde 9 valiz içinde yaklaşık 100 kilogram esrar ele geçirildi.

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Medya Mahallesi'nde bir araçtan ilçedeki bir dükkana şüpheli şekilde valiz taşındığı ihbarı üzerine bölgeye Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polisi görünce dükkandan çıkarak kaçmaya çalışan F.B. (23) kovalamaca sonunda yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada 9 valiz içerisinde yaklaşık 100 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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