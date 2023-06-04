Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine milli yıldız

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi ve yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda ise kaleci hamlesi yapmak isteyen Galatasaray'ın, Trabzonspor'dan ayrılacağı konuşulan Uğurcan Çakır'ı gündeme aldığı iddia edildi.

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Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray, Fernando Muslera'nın yerine kadroya bir isim katmayı düşünüyor. Aslan, aradığı kaleciyi ezeli rakibinde buldu. Uğurcan Çakır sezonun sona ermesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanırken, Galatasaray yönetimi ise hızlı davranarak milli kaleci Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri de kaleci Uğurcan Çakır olmuştu.

Milli file bekçisi başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken, şu anda ise kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Galatasaray, transfer çalışmaları başlarken kale bölgesi için net bir transfer yapmak isterken, Fernando Muslera'nın yaşlanması ve olası ayrılığı sonrası Aslan, gözünü Uğurcan Çakır'a çevirdi.

Trabzonspor yönetimi ise Uğurcan Çakır için 15 milyon euro bonservis belirledi. Başarılı kaleci için 15 milyon euro altında gelen teklifler reddedilecek.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 48 gol görürken 12 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. (Akşam)