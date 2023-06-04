LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınav yorumları, sorular nasıldı, zor mu?

Bugün milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS oturumlarına girdi. Öğrencilere sözel ve sayısal toplam 90 soru soruldu. Peki 2023 LGS sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınav yorumları, sorular nasıldı, zor mu? LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınav yorumları...

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Bugün milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS sınavının 1. ve 2. oturumuna girdi. Sözel ve sayısal bölümden oluşa sınavda toplam90 soru soruldu. Peki LGS sınavının 1. oturumdaki Türkçe soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? 2023 LGS sınavı Türkçe soru yorumları nasıldı? MEB'in açıklayacağı LGS sınav soru cevaplarına çevirdi. LGS sınav soru cevapları 4- 5 Haziran'da MEB tarafından açıklanacak. LGS soruları zor muydu yoksa kolay mı, LGS 2023 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları nasıldı? İşte 2023 LGS sınav yorumları...

LGS sınav soru cevapları ne zaman yayınlanacak?

Liselere Geçiş Sınavı soruları genellikle sınavla aynı gün sınavdan birkaç saat sonra ya da sınavın ertesi günü yayınlanıyor. Bu nedenle soruların ve cevapların 4 Haziran akşamı ya da 5 Haziran 2023 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Sorular ve cevaplar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinde olacak.

Öğrenciler ilk olarak sözel oturum ve sonrasında ise sayısal oturuma katılacak. Sözel alandan öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı dil derslerinden sorular yöneltilir. Sayısal alanda ise Matematik ve Fen Bilimleri soruları sorulur.

Sözel bölümde Türkçe (20), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (10), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10) ve Yabancı Dil (10), sayısal bölümde ise Matematik (20) ve Fen Bilimleri (20) alt testleri yer alır.

Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır. LGS'nin ilk oturumu Türkiye saatiyle saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlamaktadır.