Hazine'de yeni dönem! Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı işte ilk sözleri...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkeleri olacağını söyleyen Şimşek "Orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi, öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlanması ülkemiz için hayati önem taşıyor." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Yeni Bakan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den teslim aldı.

Devir teslim töreninde Nureddin Nebati ile kameraların karşısına geçen yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı arttırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkemiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel düzene dönmesi dışında başka bir seçeneği kalmamıştır" dedi.

Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Değerli bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

-Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde yürüten sayın bakanımıza teşekkür ediyorum.

"Şeffaflık tutarlılık temel ilkelerimiz olacak"

-Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak. Küresel zorlukları, jeopolitik zorlukların arttığı dönemde makro iktisat politikalarını gerçekleştireceğiz.

-Fiyat istikrarının sağlanması temel hedef. Enflasyonunu tek hanelere düşürülmesi, yapısal dönüşümün sağlanması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Merkez bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel hedefimiz olacaktır.

"Türkiye'nin rasyonel düzene dönmesi dışında başka bir seçeneği kalmamıştır"

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı arttırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkemiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel düzene dönmesi dışında başka bir seçeneği kalmamıştır.

Nebati neler söyledi?

Yeni Bakan Mehmet Şimşek'ten önce konuşan Nureddin Nebati, "Ülkemiz ve dünya açısından kritik bir dönemde bana güven duyarak bu makamı teslim eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışarak sürdürdüm. Bizler her daim milletimize hizmet etmeyi ülkemize eserler kazandırmayı en temel vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz. Aynı şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.