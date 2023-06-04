İslam Memiş'ten çarpıcı Mehmet Şimşek yorumu! Dolar, altın, borsa ne olacak? Ev ve araba için sevindirici detay

Pazartesi gününe işaret eden Memiş, "KKM devam edecek mi, etmeyecek mi?. Faiz artışı yapılacak mı? Ortodoks politikaya geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Sıkılaştırıcı para politikası nasıl şekillenecek?" sorularına yanıt aradı. "Fırsatlar 'şimşek' gibidir" diyen ünlü ekonomist en çok artacak yatırımı açıkladı.