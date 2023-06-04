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İslam Memiş'ten çarpıcı Mehmet Şimşek yorumu! Dolar, altın, borsa ne olacak? Ev ve araba için sevindirici detay

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İslam Memiş'ten çarpıcı Mehmet Şimşek yorumu! Dolar, altın, borsa ne olacak? Ev ve araba için sevindirici detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığıne Mehmet Şimşek'i atadı. Piyasaların merakla beklenen ismi hakkında, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum geldi.

İslam Memiş'ten çarpıcı Mehmet Şimşek yorumu! Dolar, altın, borsa ne olacak? Ev ve araba için sevindirici detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yüzyılı'nda ekonomiyi yeniden deneyimli ekonomist Mehmet Şimşek'e emanet etti.

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İslam Memiş'ten çarpıcı Mehmet Şimşek yorumu! Dolar, altın, borsa ne olacak? Ev ve araba için sevindirici detay

Ekonominin dümenine geçmesi piyasalara güven verirken, Mehmet Şimşek'in atacağı adımlar merak edilmeye başlandı.

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İslam Memiş'ten çarpıcı Mehmet Şimşek yorumu! Dolar, altın, borsa ne olacak? Ev ve araba için sevindirici detay

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklanan yeni kabineye ilişkin ilk yorumu yaptı.

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İslam Memiş'ten çarpıcı Mehmet Şimşek yorumu! Dolar, altın, borsa ne olacak? Ev ve araba için sevindirici detay

Pazartesi gününe işaret eden Memiş, "KKM devam edecek mi, etmeyecek mi?. Faiz artışı yapılacak mı? Ortodoks politikaya geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Sıkılaştırıcı para politikası nasıl şekillenecek?" sorularına yanıt aradı. "Fırsatlar 'şimşek' gibidir" diyen ünlü ekonomist en çok artacak yatırımı açıkladı.

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