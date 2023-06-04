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LGS Matematik soruları yorumları zor muydu? 2023 LGS matematik nasıl?

LGS Matematik soruları yorumları zor muydu? 2023 LGS matematik nasıl?

Bugün milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS sınavının 1. ve 2. oturumuna girdi. Sözel ve sayısal bölümden oluşa sınavda toplam90 soru soruldu. Peki LGS sınavının2. oturumdaki Matematik soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? 2023 LGS sınavı Matematik soru yorumları nasıldı?

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LGS 2023 ikinci oturumubaşlayacak, binlerce 8. sınıf öğrencisi katılımın zorunluğu olmadığı LGS sınavına girdi. 2023 LGS sınava katılım yüksekti, Sınav sonrası öğrenciler gözünü MEB'in açıklayacağı LGS sınav soru cevaplarına çevirdi. LGS sınav soru cevapları 4- 5 Haziran'da MEB tarafından açıklanacak. Peki LGS sınavı sayısal bölüm soruları nasıldı, öğrenciler zorlandı mı, LGS Matematik soruları zor muydu yoksa kolay mı, LGS 2023 Matematik soruları nasıldı? İşte 2023 LGS sınav yorumları...

Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.  Sınavın ardından 4 Haziran 2023 Pazar günü öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı sınavı öğrenciler değerlendirdi. Kimi adaylar, sözel sorularının beklediklerinden kolay olduğunu söylerken, sayısal bölümde zorlandıklarını belirtti.

11.Sınıf Sayısal Dersleri

11.sınıf sayısal dersleri Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında ders saatleri verilerek belirtilmiştir. Bunlar:

• Seçmeli Matematik – 6 DERS SAATİ

• Seçmeli Fizik – 4 DERS SAATİ

• Seçmeli Kimya – 4 DERS SAATİ

• Seçmeli Biyoloji – 4 DERS SAATİ

Sayısal derslerin yanında 11. sınıf eşit ağırlık dersleri şunlardır:

• Seçmeli Matematik– 6 DERS SAATİ

• Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi– 4 DERS SAATİ

• Seçmeli Coğrafya– 4 DERS SAATİ

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