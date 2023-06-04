Türk müteahhitler, Suudi Arabistan'da 10 milyar dolarlık iş üstlenmeyi hedefliyor

Türk müteahhitler, yaklaşık 3 trilyon dolar yatırım portföyüne sahip Suudi Arabistan'da ilk aşamada yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş üstlenmeyi hedefliyor.

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Türkiye Müteahhitler Birliği'nden (TMB) yapılan açıklamaya göre, sektörün en büyük pazarı Rusya'daki taahhüt işleri, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yavaşladı.

Sektörün geçmiş yıllarda 11 milyar dolarlık proje üstlendiği Rusya'da bu rakam geçen yıl 2,3 milyar dolara ve bu yılın ilk 5 ayında da 626 milyon dolara kadar geriledi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde doğacak bu açığı, son dönemde ısınan siyasi ilişkilere paralel şekilde ve artan sektörel temaslar neticesinde Suudi Arabistan'ın kapatması bekleniyor.

Saudi Aramco firmasının ilgisi, savaşın etkileri üzerine yurt dışında yeni pazar ve proje arayışını hızlandıran Türk müteahhitlerin yüzünü güldürdü. Yıllık 50 milyar dolarlık proje portföyüne sahip söz konusu şirket, Türk müteahhitler için büyük bir iş potansiyeli taşıyor.

Suudi Arabistan, genel olarak taahhüt alanında olmak üzere yakın dönemde toplam 3 trilyon doları bulacak dev yatırım portföyüyle bölgede öne çıkarken, Türk müteahhitleri için ilk aşamada yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli barındırıyor.

Bu kapsamda, TMB üyeleri, Saudi Aramco yetkilileriyle Ankara'da gerçekleştirilen "Suudi Arabistan'da İş Fırsatları" etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe 80 civarında Türk müteahhit ve teknik müşavirlik firmasından temsilciler katıldı.

TMB Başkanı Erdal Eren, etkinlikteki konuşmasında, Saudi Aramco ile çalışmaktan memnun olduklarını belirtti.

Eren, Saudi Aramco'nun hayata geçirmeyi planladığı projelerin Türk firmalarına tanıtılarak işbirliği imkanlarının araştırıldığını, temaslar neticesinde daha detaylı görüşmeler için yaz döneminde ülkeye yeni bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenlenmesi kararının alındığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Türk müteahhitlerin yurt dışı faaliyetlerinde 6. ülke konumunda yer aldığına dikkati çeken Eren, iki ülke arasında yaşanan sıkıntıların geride kaldığını ve Suudi Arabistan'ın kalkınma programlarına katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

"100 milyar doların üstündeki projenin planlama süreci devam ediyor"

Saudi Aramco Kıdemli Başkan Yardımcısı Abdulkarim A. Al-Ghamdi de firmanın Suudi Arabistan'daki çalışmalarını ve mevcut iş fırsatlarını Türk müteahhitlik firmaları ile paylaşma imkanı sağladığı için TMB'ye teşekkür etti.

Al-Ghamdi, Türkiye'nin başarılı bir geçmişe sahip, birçok yetkin ve saygın müteahhitlik firmasına ev sahipliği yaptığını, Saudi Aramco'nun, hedeflerine ulaşmak için Türk müteahhitlik firmalarının uzmanlığından faydalanmayı amaçladığını söyledi.

Saudi Aramco'nun petrol, doğal gaz, petrokimya, enerji ve elektrik, altyapı ve konut projeleri gibi farklı alanları kapsayan proje portföyüne sahip olduğunu dile getiren Al-Ghamdi, "yakın dönemde başlatılması planlanan 100 milyar doların üstündeki projenin planlama sürecinin devam ettiğini" ifade etti.