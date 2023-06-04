LGS geometri sınavı yorumları zoru muydu, kolay mı? 2023 LGS sınav soru yorumları

Bugün milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS sınavının 1. ve 2. oturumuna girdi. Sözel ve sayısal bölümden oluşa sınavda toplam90 soru soruldu. Peki LGS sınavının2. oturumdaki geometri soruları nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? 2023 LGS sınavı geometri soru yorumları nasıldı?

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LGS 2023 ikinci oturumu başlayacak, binlerce 8. sınıf öğrencisi LGS sayısal bölüm sınavına girecek. Sayısal bölümde öğrencilere geometri konularından da soru sorulacak. LGS sınav soru cevapları 4- 5 Haziran'da MEB tarafından açıklanacak. Peki LGS sınavı sayısal bölüm soruları nasıldı, öğrenciler zorlandı mı, LGS geometri soruları zor muydu yoksa kolay mı, LGS 2023 geometri soruları nasıldı? İşte 2023 LGS sınav yorumları...

Sınavın ardından 4 Haziran 2023 Pazar günü öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı sınavı öğrenciler değerlendirdi. Kimi adaylar, sözel sorularının beklediklerinden kolay olduğunu söylerken, sayısal bölümde zorlandıklarını belirtti.

Sayısal Dersler

Bazı sayısal derslerin temeli ilkokulda atılmaya başlamaktadır. Yapılandırmacı eğitim sisteminden ötürü bu dersler artan bir yoğunlukta kademe kademe artmaktadır. Temel matematik işlemleriyle başlayan sayısal dersler ilkokulda matematik ve fen bilgisi adı altında toplanırken, bu dersler kademe ilerledikçe de konu alanı da artmaktadır.

Sayısal dersler ilkokulda matematik dersi ile başlar. Daha sonra kademe arttıkça matematik dersinin konu alanı da artmaktadır. Ortaokulda matematik dersi ve fen bilgisi dersi sayısal olarak nitelendirilir. Lise geçince fen bilgisi dersi kendi içinde fizik, kimya, biyoloji derslerine ayrılır. Matematik yine başlı başına bir ders iken onun yanına geometri dersi de katılmaktadır.