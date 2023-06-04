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Aksaray Ihlara Vadisi’nde güvenliği atlı jandarmalar sağlıyor

Aksaray Ihlara Vadisi’nde güvenliği atlı jandarmalar sağlıyor

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisinin güvenliği Atlı Jandarma Timi tarafından sağlanıyor.

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Kapadokya'ya açılan kapı Aksaray'da dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisinde güvenlik Atlı Jandarma Timi tarafından sağlanıyor.

Binlerce yerli ve yabacı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi'nde görev alan Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) Atlı Jandarma Timleri ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlıyor.

Ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gören Atlı Jandarma Timi 14 kilometrelik vadide sürekli olarak devriye atıyor. Gün boyu vadi içi ve bölgesinde devriye atan Atlı Jandarma Timleri meydana gelebilecek birçok olumsuzluğun önüne geçiyor. Özellikle ziyarete gelen çocukların ilgi odağı olan Atlı Jandarma Timi ziyaretçilere güven veriyor.

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