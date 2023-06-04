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Kosova'ya gidecek Mehmetçik'in kullanacağı araçların intikali başladı

Kosova'ya gidecek Mehmetçik'in kullanacağı araçların intikali başladı

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen komando taburuna ait araçları taşıyan tır konvoyu Kosova Sultan Murat Kışlası'na hareket etti.

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İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun kullanacağı araçlar tırlar üzerinde kışladan ayrıldı.

Edirne'ye gelen araçları taşıyan konvoy Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Kosova'ya doğru çıkış yaptı.

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