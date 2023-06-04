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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, gerçekleştirilen törenle görevi Murat Kurum'dan devraldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni Kabine'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak göreve getirilen Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan teslim aldı.

Bakan Özhaseki, programa torunlarıyla birlikte geldi.

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