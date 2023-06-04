Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, gerçekleştirilen törenle görevi Murat Kurum'dan devraldı.Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni Kabine'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak göreve getirilen Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan teslim aldı.
Bakan Özhaseki, programa torunlarıyla birlikte geldi.
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