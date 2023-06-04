BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
HABER /  SPOR

Fenerbahçeli eski futbolcu Yüksel Gündüz, vefat etti

Fenerbahçeli eski futbolcu Yüksel Gündüz, vefat etti

Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini açıkladı.

Abone ol

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mızın eski futbolcusu Yüksel Gündüz’ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Yüksel Gündüz’e Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gündüz, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 2-1 yendiği ilk Türkiye Kupası maçında, sarı-lacivertlilerin kupa tarihindeki ilk golünü kaydettiği hatırlatıldı.

85 yaşındaki Yüksek Gündüz için yarın saat 11.00'de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tören düzenlenecek. Eski milli oyuncunun cenazesi, öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Citroen'in Fransa'dan sonra en büyük ikinci pazarı Türkiye oldu
Citroen'in Fransa'dan sonra en büyük ikinci pazarı Türkiye oldu
Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni Bakan Tekin'den ilk açıklamalar
Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni Bakan Tekin'den ilk açıklamalar
Burdur merkezli dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Burdur merkezli dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Irak, Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesinden memnun
Irak, Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesinden memnun
Samsun'da toprak kayması meydana gelen yol kapatıldı
Samsun'da toprak kayması meydana gelen yol kapatıldı
2023 LGS kimya soruları nasıldı, 2023 LGS sınav yorumları kolay mıydı?
2023 LGS kimya soruları nasıldı, 2023 LGS sınav yorumları kolay mıydı?
Kosova'ya gidecek Mehmetçik'in kullanacağı araçların intikali başladı
Kosova'ya gidecek Mehmetçik'in kullanacağı araçların intikali başladı
12 Eylül’ün İçişleri Bakanı Çetiner 101 yaşında hayatını kaybetti
12 Eylül’ün İçişleri Bakanı Çetiner 101 yaşında hayatını kaybetti
Sıcak havalar en çok kalp hastaları için riskli!
Sıcak havalar en çok kalp hastaları için riskli!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni
Zayıflamak istiyorsanız ekmekten uzak durmayın
Zayıflamak istiyorsanız ekmekten uzak durmayın
Batı Akdeniz’de Mayıs ayında 234 milyon 685 bin 310 dolar ihracat gerçekleşti
Batı Akdeniz’de Mayıs ayında 234 milyon 685 bin 310 dolar ihracat gerçekleşti