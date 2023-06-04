Irak, Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesinden memnun

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'nin Arap Birliği'nde yeniden yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bunu desteklediklerini ifade etti.

Abone ol

Fuad Hüseyin, başkent Bağdat'ı ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile Bakanlık binasında görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşıyla Suriye'deki insani dramı ve güvenlik durumunu görüştüklerini dile getiren Hüseyin, "Suriye'deki güvenlik gelişmeleri direkt olarak Irak'a yansır. Irak hükümeti olarak Suriye halkını desteklemeye hazırız. Suriye'nin Arap Birliği toplantılarına yeniden katılması ve oradaki sandalyesine kavuşmasından da mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi için katkı sunmuştuk." dedi.

Hüseyin, Irak, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerde Suriyeli mültecilerin varlığına da değinerek, şunları kaydetti:

"Irak olarak 250 bin Suriyeli mülteciye kucak açtık. Bunların büyük bölümü Irak Kürdistanı'nda bulunuyor. Önümüzdeki dönemde ise Suriye'nin içerisine yardım gönderilmesi çabaları olacak."

"İkili ilişkileri geliştirmekten yanayız"

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad da Suriye'deki depremde desteğinden dolayı Irak'a teşekkür etti.

Mikdad, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İki halkın iradesi birleşince ve iki ülke liderleri arasında iletişim de var olunca birbirimize daha da yakınlaşıyoruz. Suriye halkı da Irak ile dayanışma ve işbirliği eğilimi içerisindedir. Irak ile siyasi ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere tüm alanlardaki ikili ilişkileri geliştirmekten yanayız."

Uyuşturucuyla mücadele konusunda da Irak ile ortak tutuma sahip olduklarını belirten Mikdad, "Suriye'ye yönelik ambargonun da kaldırılması için çabalara ihtiyacımız var. Bu ambargolar ahlaki değildir ve halkları açlığa mahkum etmeye yöneliktir. Ambargodan devletlerden ziyade halklar etkilenir." diye konuştu.

Suriyeli Bakan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de görüşecek.

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta düzenlenen toplantıda Suriye'nin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne üyeliği bu ülkedeki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de askıya alınmıştı.