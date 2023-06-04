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Samsun'da toprak kayması meydana gelen yol kapatıldı

Samsun'da toprak kayması meydana gelen yol kapatıldı

SAMSUN'un Kavak ilçesinde bir yolda toprak kayması meydana geldi. Yol trafiğe kapatıldı.

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Yaşar Doğu Mahallesi 112. Sokak'ta bulunan Rıdvan Çelikel Öğrenci Yurdu'nun önündeki yolda gece saatlerinde aşırı yağış ve inşaat için yapılan temel kazısı sonrası toprak kayması yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekiplerinin yanı sıra polis ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Rıdvan Çelikel Öğrenci Yurdu'nun bahçe istinat duvarında da çökme ve çatlaklar oluştuğu belirlendi.

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