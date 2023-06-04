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Citroen'in Fransa'dan sonra en büyük ikinci pazarı Türkiye oldu

Citroen'in Fransa'dan sonra en büyük ikinci pazarı Türkiye oldu

Citroen Türkiye, globalde satış sıralamasında Fransa'nın ardından ikinci sıraya yükseldi.

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Citroen'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yenilikçi modelleri ve zengin donanım seviyesiyle Türkiye pazarındaki performansını gün geçtikçe artırmaya devam ediyor.

2023 yılına hızlı bir giriş yapan Citroen, martta elde ettiği 5 bin 348 adetlik satış rakamıyla Türkiye'deki en yüksek aylık satış rakımına ulaşmıştı. Citroen, mayıstaki performansıyla aylık satış hacminde yeni bir rekora imza attı.

Mayıs ayında, 2022'nin aynı dönemine göre satışlarını yüzde 581 artıran marka, gerçekleştirdiği 8 bin 528 adetlik satışla Citroen dünyasında da önemli bir başarı elde etti. Bu satış hacmi ile Citroen'in dünyadaki en fazla satış yapan ikinci ülkesi konumuna yükselen Türkiye pazarı, ilk 5 aylık dönemde de globalde ilk 5 ülke içine girme başarısını gösterdi.

"Bulunduğumuz her segmentte satışlarımızı artırarak yüzde 300 büyüdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Türkiye otomotiv pazarının mayısta, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 70,9 büyüdüğünü belirterek, "Citroen markasının Türkiye'deki satışları ise aynı dönemde yüzde 581 büyüdü. Mayıs sonu itibarıyla 5 aylık sonuçlara baktığımızda ise Türkiye pazarı yüzde 60,5 büyürken, biz Citroen olarak yüzde 130 büyüdük ve toplamda 24 bin 16 adetlik satışa ulaştık. Dolayısıyla bizim için mayıs sonuna kadarki süreç çok başarılı geçti." ifadelerini kullandı.

Söz konusu satış başarısının, ülkeler sıralamasında Citroen Türkiye'yi öne çıkardığını aktaran Alkım, şunları kaydetti:

"Global merkezden 2025 yılında Türkiye'yi Citroen dünyasında ilk 5'te görmek istiyoruz hedefi verilmişti. Biz 2023 yılının nisan sonunda ilk 5 ülke içine girmiştik. Son rakamlar da eklenince, mayıs ayı özelinde ülkeler sıralamasında globalde ikinci olurken, ilk 5 aylık dönemde de globalde 5. sıradaki konumumuzu sağlamlaştırdık. Elde edilen büyümeyi sadece binek otomobilde değil, ticari araçta da gerçekleştirdik. Mayıs ayında satışlarımızın yüzde 34'ü 2 bin 921 adetle ticari araçlardan oluştu. İlk 5 ayda ticari araç pazarı yüzde 130 büyürken, biz de bulunduğumuz her segmentte satışlarımızı artırarak yüzde 300 büyüdük."

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