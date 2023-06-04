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Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı

Kırklareli'nde düzenlenen 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, minik-1 boydaki müsabakalarla başladı.

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Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince belde stadında gerçekleştirilen organizasyonda, 213 pehlivan 13 boyda mücadele edecek. Başpehlivanlık boyunda İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Recep Kara, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Koyuncu ile 26 başpehlivan güreşecek.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, güreşlerin başlamasından önce yaptığı konuşmada, bir asra yakındır düzenlenen güreşlere katılan sporculara teşekkür etti. Çölgeçen, Büyükmandıra beldesinin pehlivanlar diyarı olduğunu, kültürel miras ata sporu yağlı pehlivan güreşlerinin gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını ifade etti.

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