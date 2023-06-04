Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu'dan görevi devraldı temel referanslarını açıkladı

İçişleri Bakanlığına getirilen Ali Yerlikaya, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Süleyman Soylu'dan devraldı. Yerlikaya, "Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır ve bundan asla taviz vermeyecektir. Terör, düzensiz göç ve suçlarla mücadelemiz devam edecektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni kabinede İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Bakanı olarak atandı.

Yerlikaya olmasının ardından Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde, Süleyman Soylu görevi Ali Yerlikaya'ya devretti.

İçişleri Bakanlığında düzenlenen devir teslim törenine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bakan yardımcıları ve bakanlık yetkilileri de katıldı.

Soylu, törende yaptığı konuşmada, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anarak, "Aziz milletimizi, birlikte emek verdiğimiz, acı tatlı pek çok hatıraya ortak olduğumuz mesai arkadaşlarımızı ve tüm personelimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin her bir ferdi bize emanettir"

Ali Yerlikaya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisini İçişleri Bakanlığına ataması dolayısıyla teşekkür etti.

Soylu'ya 7 yıldır büyük özveriyle yaptığı çalışmalar ve emekleri için teşekkür eden Yerlikaya, hizmet bayrağını Soylu'dan devralmanın kendisi için büyük onur olduğunu belirtti.

Yerlikaya, Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a şanlı bayrağın dalgalandığı her yerde 85 milyon kişiyi huzur ve güven içinde yaşatmanın, onların temel hak ve hürriyetlerini korumanın, ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmenin varlık sebepleri olduğunu söyledi.

Kutsal vatan toprağının her karışının, Mavi Vatan'ın her bir damlasının, sahil, sınır ve kıyı şeritlerin tamamının kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Milletimizin her bir ferdi bize emanettir. Biz, milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız, hukuk ve insan haklarıdır ve bundan asla taviz verilmeyecektir." diye konuştu.

"Kardeşlik seferberliğimiz Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak"

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının büyük ve güçlü bir aile olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Terör, organize suçlar, siber suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç ve diğer tüm suç ve suçlularla mücadelemiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Deprem bölgesindeki tüm yaralarımızı yine hep birlikte saracağız. Kardeşlik seferberliğimiz Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak. Tüm bunları yaparken de tek amacımız, nihai gayemiz Allah rızasıdır ve aziz milletimizin hayır dualarını almaktır.

Milli birlik ve beraberlik, vatanımız, bayrağımız, mukaddes değerlerimiz uğruna fedayı can eyleyen tüm şehitlerimize, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. Kahraman gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Aziz şehitlerimizin muhterem aileleri ailemiz; yakınları yakınlarımızdır. Onlar bize, hepimize emanettir. Çıktığımız bu yolda, Cenabı hak bizi emanete layık kılsın. Yürekten diyorum ki; 'aşkla çalışan yorulmazmış', bizler de aşk ile çalışacağız ve Allah'ın izniyle yorulmak bilmeyeceğiz ve bunu da hep birlikte el birliğiyle yapacağız."

Konuşmaların ardından Yerlikaya, görevi Soylu'dan devraldı. Yerlikaya ve Soylu birbirlerine çiçek takdim etti. Soylu, bakanlığı sırasında kullandığı kalemi Yerlikaya'ya hediye etti.

Ali Yerlikaya kimdir?

11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri ili Felahiye ilçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.