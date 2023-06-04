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Hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı jakuzide yakalanıp darbedildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ADANA'da hasarlı olduğu için terk edilen binadan hırsızlık yaptığı öne sürülen bir zanlı, jakuzide yakalanıp darbedildi. Sopalarla darbedilen zanlı vatandaşlara yalvardı.

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Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde Adana’da şehir merkezinde 11 bina yıkılırken 8 bine yakın bina da hasarlı olduğu için boşaltıldı. İddiaya göre bu Güzelyalı Mahallesi'nde boşaltılan bir binaya hırsızlar dadanıp apartmanda ne ver ne yok çalmaya başladı.

Dün gece de evi ağır hasarlı olduğu için boşaltan apartman sakinleri bina etrafında beklemeye başladı. Bu arada iki kişi gelerek binaya girdi.

Vatandaşlar hemen bu şahısların arkasından binaya girdiklerinde şahısların kapı kolu, pencere, plastik doğrama gibi değerli eşyaları çaldıklarını gördü.

Hırsızlardan biri vatandaşları fark edip kaçtı. Diğer zanlı ise bir daireye girdi. Zanlı vatandaşlar tarafından dairenin banyosunda jakuzi de yakalandı.

Yakalan zanlı vatandaşlar tarafından darbedildi. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Sopalarla darbedilen zanlı vatandaşlara yalvardı.

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