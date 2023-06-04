Sabah uyanan besici beyninden vurulmuşa döndü, kredi ile aldığı 170 hayvanı telef oldu

“Ahıra canavar atladı” diyerek olayı anlatan besici Mehmet Guzay, “Ahırımızın olduğu yer köyün içerisi sayılır. Koyunlarımız 40 gündür arazide kalıyordu. Kırkım için eve getirdik. Köpeklerin de hepsi boş. Nasıl olduysa bu olay oldu. 60’a yakın koyun, 110 kuzu telef oldu. Ahıra canavar atladı ve malı kırdı" ifadelerini kullandı.