LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023?

LGS sınavı gözetmen ücretleri önceden açıklanmıştı. Bu açıklamalara bağlı olarak 2023 LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar sorusu araştırmalar arasında yerini aldı. Peki, MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel duyuruları.

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LGS sınav gözetmen ücretleri sınavdan önce MEB tarafından duyurulmuştu.LGS sınavında gözetmen, bina yöneticisi ve salon başkanı olarak görev alanlar LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak sorusuyla MEB tarafından yapılan duyuruları inceliyor.

Sınavın bitmesiyle birlikte görev alan eğitimciler MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hususta 2023 LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar soruları yanıt ararken Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair bir açıklama yapıp yapmadığı merak konusu oldu. İşte ödemelerin yapılacağı tarihe ilişkin bilgiler…

2023 LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak?

LGS sınav görevli ücretlerinin yatırılacağı tarihe dair bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllarda düzenlenen sınavlara bakıldığında, LGS'de görev alan sınav görevlilerinin ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?

LGS görevlilerine ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılık gösteriyor.

%15 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1388 TL

Bina Yönetici Yardımcısı: 1242 TL

Salon Başkanı: 1204 TL

Gözetmen: 1168 TL



%20 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1305 TL

Bina Yönetici Yardımcısı: 1168 TL

Salon Başkanı: 1134 TL

Gözetmen: 1099 TL

%27 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1190 TL

Bina Yönetici Yardımcısı: 1065 TL

Salon Başkanı: 1033 TL

Gözetmen: 1002 TL