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Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim! Bakan Ömer Bolat'tan ilk sözler: "Tamamen kaldırmaya odaklanacağız"

Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim! Bakan Ömer Bolat'tan ilk sözler: "Tamamen kaldırmaya odaklanacağız"

Ticaret Bakanlığına atanan Ömer Bolat, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Mehmet Muş’tan devraldı. "Aşırı fiyat artışlarını tamamen kaldırmaya odaklanacağız" diyen Bakan Bolat, "Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi, hep birlikte hükumetimiz olarak daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir" dedi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mehmet Muş yerine Ticaret Bakanlığına Ömer Bolat atandı. Bolat, bakanlığın Söğütözü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreni ile Ticaret Bakanı olarak görevine başladı.

Törende konuşan Mehmet Muş, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü Ticaret Bakanlığı görevini parlamentoda siyasi görev olarak devam ettireceğini belirterek, “Dün yayınlanan Resmi Gazete ile beraber resmi olarak bakanımıza (Ömer Bolat) görevi devrediyoruz. Burası güzel bir bakanlık. Önemli bir işlevi var ticari hayatın düzenlenmesinde. İki yıl dönemini yapısal değişiklikler yaptım. İçeride bakanımıza bakanlıkla alakalı yaptığımız çalışmalardan bahsettim. Sağ olsun hem MKYK’de hem de ekonomi işlerinde daha önce de Ömer bey ile çalıştık. Ben kendisinin bakan olarak atanmasından çok memnuniyet duydum. İçim çok rahat. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz Ruhsar Hanım’dan alarak belirli bir seviyeye getirdik, inşallah bakanımız da bizden alıp daha iyi bir seviyeye getirecektir” dedi.

Bakan Ömer Bolat ise burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükumetlerinin hepsinin bugüne kadar başarılı hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek, “Zaten 21 yılda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir biçimde üst üste 17 seçim zaferi kazanılmasının ve aziz milletimizin bu seçim zaferlerini AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na vermesi de bu gerçeği ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“Artık Türkiye Yüzyılı başladı”

Türkiye’nin ihracatının 36 milyar dolardan 20 yılda 255 milyar dolara yükselmesinde herkesin katkısının çok olduğunu savunana Bolat, “Ticaret Bakanlığımızın tüm yöneticileri ve çalışanlarının fikirleri ve katkılarından istifade edeceğim. Seçim bitti. Zorlu bir seçim süreci geride kaldı. Seçim gerginliği de geride kaldı. Artık Türkiye Yüzyılı başladı. Bundan sonra her şey Türkiye’miz için. Bakanlığımızın ve ekonomimizin paydaşları olan kıymetli iş dünyamızın temsilcileri, TOBB, DEİK, TİM, TESK, esnaf odalarımız, gönüllü kuruluşlarımız, MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, İGİAD ve diğer bütün kuruluşlarımızla inşallah birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı

"Aşırı fiyat artışlarını tamamen kaldırmaya odaklanacağız"

41 yıllık iş hayatında ekonominin birçok alanında ve reel sektörde görevler üstlendiği bilgisini veren Bolat, “İş dünyamızı, sanayi ve ticaret kuruluşlarımızı, organize sanayi bölgelerimizi hamdolsun iyi tanıyorum. Var olan sorunları hep birlikte çözeceğiz. Türkiye Yüzyılında güçlü bir ekonomi ile halkımızın refahı ve mutluluğu için çok çalışacağız. Temel hedefimiz üretimi ve ticareti artırmak. Ticaret artarsa refah artar. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerimizi artırmak istiyoruz. Bu noktada hizmetler ihracatımızın da mal ihracatımız kadar çok önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Dünyayı 2 buçuk yıl kadar kasıp kavuran Covid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları, aşırı fiyat artışlarını tamamen kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi, hep birlikte hükumetimiz olarak daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir” değerlendirmesini yaptı.

Tören, Bolat ve Muş’un birbirine çiçek takdim etmesinin ardından son buldu.

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