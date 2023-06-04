BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
HABER /  POLİTİKA

Bakanların bile bakan olacaklarından haberi yokmuş: Birkaç saat kala öğrendiler...

Bakanların bile bakan olacaklarından haberi yokmuş: Birkaç saat kala öğrendiler...

Yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Çankaya Köşkü'nde yeni kabinesini de duyurdu. Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Ersin Çelik, bazı isimlerin bakan olacaklarını birkaç saat önce öğrendiklerini yazdı.

Abone ol

İkinci tur oylamasının sonuçlanmasının ardından gözler yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı kabineye çevrilmişti. Yeni kabinede kimlerin olacağına dair kulisler son derece hareketliydi.

Erdoğan önceki gün Meclis’te yemin ederek resmi olarak göreve başlamasının ardından Çankaya Köşkü’nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı.

Bakan olacaklarını birkaç saat önce öğrendiler

Kabinedeki yeni bakanlar konuşulmaya devam ederken; Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Ersin Çelik, bazı isimlerin bakan olacaklarını birkaç saat önce öğrendiklerini yazdı.

"'Cuma gecesi haberdar edildiğini' söyledi"

"Erdoğan'ın yeni kabineyi bizzat ve büyük gizlilik içinde inşa ettiği anlaşılıyor" diyen Çelik, "Yeni bakanlara görevleri isimler netleştikçe bildirilmiş. Yeni kabinenin yeni bakanlarından biri, 'Cuma gecesi haberdar edildiğini' söyledi" sözlerine yer verdi.

"Öğlen saatlerine kadar bakan olduğunu bilmeyen isimler varmış"

Çelik, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi günü öğlen saatlerine kadar bakan olduğunu bilmeyen isimler varmış. Erdoğan son gece titizlikle çalışmasına devam etmiş. Bazı bakanlıklar için belirlenen üç isim arasından tercihler yapmış. Yeni bakanlara tebliğleri ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yapmış.

Yeni kabine, isimler üzerinden bir süre konuşulacak. Eski kabine ile kıyaslamalar yapılacak. Bazı isimlerin, 'düşünülmelerine' rağmen yeni dönemde görev istemedikleri biliniyor. Bazı isimlerin ise yeniden koltuk bekledikleri konuşuluyordu. Ancak Ankara’da konuştuğum siyasi çevreler, Erdoğan’ın siyasete yeni isimler katmasının yanı sıra 'görev kabinesi' oluşturduğunu düşünüyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı. İşte Erdoğan'ın "2023 Kabinesi"ne bakan olarak giren isimler
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı. İşte Erdoğan'ın "2023 Kabinesi"ne bakan olarak giren isimler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
22 ilde 68 suçtan aranan şahıs Kayseri'de yakalandı
22 ilde 68 suçtan aranan şahıs Kayseri'de yakalandı
öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?
öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?
Polonya'da halk, "son yılların en büyük siyasi protestosu" için bir araya geldi
Polonya'da halk, "son yılların en büyük siyasi protestosu" için bir araya geldi
Abdulkadir Uraloğlu'nun bakanlık haberi memleketinde sevinç ve gururla karşılandı
Abdulkadir Uraloğlu'nun bakanlık haberi memleketinde sevinç ve gururla karşılandı
Batı bölgeleri için AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı!
Batı bölgeleri için AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı dünya basını yazdı kabinenin kilit isimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı dünya basını yazdı kabinenin kilit isimleri
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim! Bakan Ömer Bolat'tan ilk sözler: "Tamamen kaldırmaya odaklanacağız"
Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim! Bakan Ömer Bolat'tan ilk sözler: "Tamamen kaldırmaya odaklanacağız"
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak MEB LGS tercih kılavuzu
LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak MEB LGS tercih kılavuzu
Piriformis sendromunu bel fıtığıyla karıştırmayın!
Piriformis sendromunu bel fıtığıyla karıştırmayın!
14 yıllık birliktelik sonlanıyor! Real Madrid, Karim Benzema ayrılığını açıkladı
14 yıllık birliktelik sonlanıyor! Real Madrid, Karim Benzema ayrılığını açıkladı