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Batı bölgeleri için AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı!

Batı bölgeleri için AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelebilecek muhtemel şiddetli yağışlara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

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AFAD tarafından yağışla ilgili yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, İç Anadolu'nun Kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Bu kapsamda yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii; Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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