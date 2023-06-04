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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla sürdü.

Futbolcular son bölümde ise dar alan pas çalışmaları ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor ligin son hafta maçında 6 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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