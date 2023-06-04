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22 ilde 68 suçtan aranan şahıs Kayseri'de yakalandı

22 ilde 68 suçtan aranan şahıs Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla, 22 ilde toplam 68 dosyadan yakalama kararı bulunan şahıs gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahıslara yönelik Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda Kayseri, Kırşehir, Antalya, Adana, Konya, Kahramanmaraş, Erzincan, İstanbul, Isparta, Niğde, Mersin, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Bolu, Balıkesir, Samsun, Sivas, Tokat, Konya, Ankara, Eskişehir, İzmir'de 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'güveni kötüye kullanma', 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından toplam 68 adet yakalama kararı ile birlikte toplam 12 bin 800 TL para cezası ve 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z. yakalandı.

Operasyonda ayrıca 'kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan toplam 31 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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