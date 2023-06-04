öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tek soru ""Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman 2023?" Cumhurbaşkanı Recep TAYYİP Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı genç ve öğrencilere vergisiz telefon kampanyası açıklamış sonrası "Üniversite öğrencilerine vergisiz ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı? "sorusuna cevap arıyorlar. İşte, merak edilenler…

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Öğrenciler vergisiz cep telefonu satışları başladı mı merak ediyor. Üniversite öğrencilerine yönelik tek sefere mahsus cep telefonu alımlarında uygulanacak vergi muafiyeti ile cep telefonu fiyatları yarı yarıya düşüyor. Telefon almayı ya da değiştirmeyi düşünen üniversite öğrencileri tek sefere mahsus ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek.

Vergisiz cep telefonu satışı ne zaman?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Örnek olarak, Apple 14 128 GB cihazın vergisiz satış fiyatı 16 bin TL olarak belirlenirken, KDV, ÖTV ve diğer vergiler eklendiğinde bu fiyat 36 bin TL'ye yükselmektedir.

Apple'ın son ürünü iPhone 14 Pro Max'in Türkiye satış başlangıç fiyatı 50 bin TL olurken, yaklaşık 23 TL'sinin vergilerden oluştuğu biliniyor. Bu cihazın ise vergisiz satış fiyatının 25 bin civarında olması bekleniyor.