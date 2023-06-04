BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
HABER /  SPOR

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'a 33-32 mağlup oldu.

Abone ol

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Kıyasıya mücadelenin olduğu ikinci yarının son anlarında Konyaaltı Belediyespor öne geçti. Maç 33-32 Konyaaltı Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla 2-1'e gelen seride önceki iki maçı Kastamonu Belediyespor kazanmıştı.

Beş maç üzerinden oynanan final serisinin dördüncü maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride eşitlik olması durumunda şampiyon takımın belirleneceği son maç, 10 Haziran Cumartesi günü Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanların bile bakan olacaklarından haberi yokmuş: Birkaç saat kala öğrendiler...
Bakanların bile bakan olacaklarından haberi yokmuş: Birkaç saat kala öğrendiler...
22 ilde 68 suçtan aranan şahıs Kayseri'de yakalandı
22 ilde 68 suçtan aranan şahıs Kayseri'de yakalandı
öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?
öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?
Polonya'da halk, "son yılların en büyük siyasi protestosu" için bir araya geldi
Polonya'da halk, "son yılların en büyük siyasi protestosu" için bir araya geldi
Abdulkadir Uraloğlu'nun bakanlık haberi memleketinde sevinç ve gururla karşılandı
Abdulkadir Uraloğlu'nun bakanlık haberi memleketinde sevinç ve gururla karşılandı
Batı bölgeleri için AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı!
Batı bölgeleri için AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı dünya basını yazdı kabinenin kilit isimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı dünya basını yazdı kabinenin kilit isimleri
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim! Bakan Ömer Bolat'tan ilk sözler: "Tamamen kaldırmaya odaklanacağız"
Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim! Bakan Ömer Bolat'tan ilk sözler: "Tamamen kaldırmaya odaklanacağız"
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak MEB LGS tercih kılavuzu
LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak MEB LGS tercih kılavuzu
Piriformis sendromunu bel fıtığıyla karıştırmayın!
Piriformis sendromunu bel fıtığıyla karıştırmayın!