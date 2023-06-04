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Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'daki turnuvada ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'daki turnuvada ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa'da düzenlenen Roland Garros'nun gençler kategorisinde ikinci tura yükseldi.

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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki milli sporcu, başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda dünya gençler 42 numarası ABD'li Tatum Evans'ı 6-2 ve 6-3'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Dünya gençler 34 numarası Melisa, bu sonuçla grand slam turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini de aldı.

Melisa Ercan, Roland Garros'nun ikinci turunda ise dünya gençler 2 numarası Japon Sarah Saito ile karşılaşacak.

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