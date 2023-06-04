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Kaderin de böylesi... İlk eşini kaybettiği yerde ikinci eşiyle birlikte can verdi

Kaderin de böylesi... İlk eşini kaybettiği yerde ikinci eşiyle birlikte can verdi

AKSARAY'da 2 otomobilin çarpışması meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü kazada eşiyle birlikte hayatını kaybeden sürücünün, 2017 yılında aynı yerde kaza yaptığı ve ilk eşini o kazada kaybettiği ortaya çıktı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray-Konya karayolunun 60. kilometresinde Bozcamahmut kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Dinemi G. (37) yönetimindeki 68 AC 012 plakalı otomobil, aynı istikamete seyreden Seyit Ali Tarhan (64) idaresindeki 03 US 171 plakalı otomobili sollamak isterken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisi de refüje çıkarak adeta hurdaya döndü. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, İl Afet Acil Durum (AFAD) ekibi sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin karayolunda güvenlik önlemleri aldığı kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri 03 plakalı araçta bulunan sürücü Seyit Ali Tarhan, eşi Meryem Tarhan (57) ve Adem Tarhan’ın (60) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından soruşturmanın başlatıldığı olay yerinde yıllar önce yaşanan ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Seyit Ali Tarhan’ın 24 Aralık 2017 tarihinde aynı yerde kaza yaptığı, bu kazada ilk eşi olan Dudu Tarhan’ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Aradan geçen 6 yıldan sonra aynı yerde ikinci kez kaza yapan Seyit Ali Tarhan, bu kez ikinci eşi olan Meryem Tarhan ile birlikte hayatını kaybetti.

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