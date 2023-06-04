Mehmet Barlas son yolcuğuna uğurlandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta omuz verdi
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Usta gazeteci Mehmet Barlas, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Hayatını kaybeden Türk gazeteciliğinin usta ismi Mehmet Barlas için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi.
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Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda gazeteci ve usta gazetecinin sevenleri katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazede Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas ile bir süre konuşarak taziyelerini iletti.
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Öğle namazı ardında kılınan cenaze namazında Barlas için helallik istenerek dua edildi.
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