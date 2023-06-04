Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliğinin de ele alınması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.

Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

NATO Genel Sekreteri bu haftaki açıklamasında, “İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. “demişti ve çözüme ulaşmanın, Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç'in NATO üyesi olmasının mümkün olduğu belirtmişti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın, 11-12 Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak.

Türkiye’den NATO vizesi almak isteyen İsveç’te geçtiğimiz günlerde terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası yürürlüğe girdi.