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Babalar günü bu Pazar mı, ne zaman kutlanıyor? 2023 Babalar günü tarihi

Babalar günü bu Pazar mı, ne zaman kutlanıyor? 2023 Babalar günü tarihi

Babalar Günü tarihiyle gündeme geliyor. Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın değerini vurguladığımız, hediyelerle onları sevindirdiğimiz bu kutlu gün öncesinde "2023 Babalar Günü bugün mü, ne zaman kutlanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Babalar Günü tarihi ve detaylar…

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Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanıyor. Bu özel günde tüm babaların anlamı ve önemi her zamankinden daha da ön plana çıkartılıyor. Çeşitli hediyeler ile sürprizler yapılıyor. Öte yandan "Babalar günü ne zaman kutlanıyor, hangi güne denk geliyor?" Şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. 2023 Babalar Günü tarihi için milyonlarca kişi sabırsızlıkla geri sayıma başladı.

Babalar Günü 2023 yılı için 18 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü tarihçesi

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Türkiye'de de Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Yani bu sene Babalar Günü 18 Haziran 2022 Pazar tarihinde kutlanacak.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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