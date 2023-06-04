Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den olay paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe karşılaşması öncesi dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kalan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Arjantinli golcü, Instagram hesabından "Şampiyon GALATASARAY" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojisi de ekledi.

Icardi'nin paylaşımında kullandığı askeri üniformalı fotoğraf ise dikkat çekti. Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.