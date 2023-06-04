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Karakoldaki tutuklu babasına uyuşturucu getiren kişi tutuklandı!

Karakoldaki tutuklu babasına uyuşturucu getiren kişi tutuklandı!

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonundan sonra tutuklanan zanlının oğlunun, karakola getirdiği eşyaların içerisinde 21 gram esrar ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beylikova Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dün Akköprü Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 224 kök dişi kenevir ve 1 kilo 874 gram kubar esrarla birlikte yakaladığı E.E, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli E.E'ye verilmek üzere oğlu olan M.A.E. tarafından jandarma karakoluna getirilen eşyalarda yapılan aramada, kilitli şeffaf poşet içerisinde 21 gram kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.E'nin, sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beylikova Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Akköprü Mahallesi'nde, kenevir yetiştirildiği öne sürülen E.E'ye ait evde arama yapmıştı.

Söz konusu ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği "Bando"nun da kullanıldığı aramalarda, 224 kök dişi kenevir ve 1 kilo 874 gram kubar esrar ele geçirilmişti. Gözaltına alınan E.E. tutuklanmıştı.

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