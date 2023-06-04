Filistin'in Nablus kentinde "Türk kahvaltısı" tanıtıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Türk kahvaltısı tanıtım etkinliği düzenlendi.

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Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) katkısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türk kahvaltısındaki lezzetler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kahvaltıya, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Nablus Valisi İbrahim Ramazan'ın yanı sıra Filistin'den resmi ve sivil düzeyde katılımlar oldu.

Davetliler, Filistin mutfağına yakın tatlardan oluşan Türk mutfağına özgü lezzetlerin yer aldığı sofralarda kahvaltı yaptı.

Nablus Valisi Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçen Türk halkına, demokratik seçimden ötürü tebriklerini iletti.

Türkiye ve Filistin halkı arasındaki mevcut ilişkilerin devam etmesi dileklerinde bulunan Ramazan, kahvaltı etkinliğinden övgüyle söz ederek, bu tür girişimler, kültürel buluşmalar, tanışma ve işbirliği toplantılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Demirer de "Dünya Kahvaltı Günü" vesilesiyle Nablus'a geldiklerini ve imkan dahilinde Türk mutfağını, kahvaltısını ve kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Demirer, Filistin ve Türkiye'nin ortak tarihe sahip olduğunu ve iki halkın adetleri ve mutfak kültürünün birbirine çok benzediğini ifade ederek, bu etkinliğin kardeşlik ilişkileri için yeni bir vesile olduğunu dile getirdi.

Nablus'un Osmanlı zamanında olduğu gibi günümüzde de Türk ve Filistin halklarını birbirine bağlayan önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Demirer, aynı zamanda kentin, Filistin'de son dönemde yaşanan sarsıntıların ve sıkıntıların merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Demirer, işgal altındaki bu halkın büyük zorluklarla mücadele ettiğini ancak dimdik ayakta durduklarını ve gösterdikleri dirayetin kendileri için bir ilham kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.