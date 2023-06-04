İtalya Rallisi'nde Belçikalı yarışçı Neuville birinci oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 6. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.Abone ol
Sardinya Adası'nda yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 40 dakika 1.4 saniyede tamamlayan Neuville sezonun ilk, kariyerinin 18. ralli zaferine ulaştı.
Esapekka Lappi, takım arkadaşı Neuville'in 33 saniye arkasında 2'nci, Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera ise liderin 1 dakika 55.3 saniye gerisinde 3. oldu.
Rovanpera, puanını 118'e çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 93 puanla Neuville ve 85 puanla Ott Tanak (M-Sport Ford) izledi.
WRC'nin 7. ayağı, 22-25 Haziran tarihlerinde Kenya'da düzenlenecek.