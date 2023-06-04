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ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama! Ses Beyaz Saray'dan duyuldu, nedeni belli oldu!

ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama! Ses Beyaz Saray'dan duyuldu, nedeni belli oldu!

ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldiği, patlamanın Beyaz Saray’dan duyulduğu bildirildi. Öte yandan patlama sesinin tatbikat sırasında yapılan bir uçuştan kaynaklandığı açıklandı. İşte ABD'yi ayağa kaldıran olayda gelişmeler...

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da büyük patlama sesini meydana geldi. Patlamanın sesi Beyaz Saray'dan da duyulurken son dakika haberini Türk gazeteciler peş peşe Twitter'dan duyurdu.

Gazeteci Yunus Paksoy ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bölgede duman olmadığını, patlamaların 15 Temmuz'u hatırlattığını ifade ederek, "Sonik patlamalar gibiydi." dedi.

Gazeteci Selim Atalay ise patlama ile ilgili attığı tweet'te "ABD Başkenti Washington'da birkaç dakika önce büyük bir patlama oldu. Yer sarsıldı ne olduğu belirsiz. Twitter birbirine soruyor" ifadelerini kullandı.

Patlamanın nedeni belli oldu

Öte yandan patlama sesinin, Amerikan Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tatbikat sonucu oluşan 'sonik patlama' nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

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