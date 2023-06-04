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Seçim sonrası HDP'de flaş gelişme! Canlı yayında duyurdular: Kongrede aday olmayacaklar!

Seçim sonrası HDP'de flaş gelişme! Canlı yayında duyurdular: Kongrede aday olmayacaklar!

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, katıldıkları canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buldan ve Sancar, "Kongrede yeni bir görev almama kararı aldık. Eş başkanlık görevimizi başka arkadaşlarımıza bırakacağız" ifadelerini kullandı.

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MedyaHaber TV’de canlı yayın programına katıldı. Eş genel başkanlar, HDP'nin önümüzdeki aylarda düzenlenecek kongresinde yeniden aday olmayacaklarını duyurdu.

Kongreye kadar devam edecek süreçte düzenlenecek toplantı ve konferanslarda seçim başarısızlığının hesabını vermek ve partiyi kongreye taşımak durumunda olduklarını ifade eden Buldan ve Sancar, görevi kongrede devredeceklerini söyledi.

Pervin Buldan seçimlere ilişkin "Kampanya sürecini çok iyi yönetemediğimizi tespit ettik. Bizim dışımızdaki çevrelere gidemedik, büyüyemedik. Farklı kesimleri içimize alma konusunda eksiklik yaşadık. Örneğin Ermeni, Ezidi, engelli temsiliyetinin olmaması önemli eksikliklerdir" ifadelerini kullandı.

Sancar ise "Yeşil Sol Parti olarak istediğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Bu açıdan kendimizi başarısız sayıyoruz ancak bir yenilgi söz konusu değil. Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her şeyi yaptılar. Seçime girebilmemiz bile başlı başına önemli bir durumdur. Bunu kırdık, seçime girdik" dedi.

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