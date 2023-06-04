Şampiyon derbide çoştu! Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi farklı geçti

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Süper Lig'in 37.hafta mücadelesinde evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Şampiyon olarak sahaya çıkan Okan Buruk ve öğrencileri sezonun son derbisinde taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı ve şampiyonluğu derbi galibiyeti ile taçlandırdı. İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. ve 80. dakikalarda Zaniolo ile 71. dakikada Icardi kaydetti.

Bu sonucun ardından şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray puanını 85'e yükseltirken Fenerbahçe, 77 puanda kaldı.

Gelecek hafta normal fikstüre göre Galatasaray, Hatayspor'la; Fenerbahçe de Gaziantep FK ile karşılaşacaktı. Bu iki takımın ligden çekilmesinden dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hanesine doğrudan 3 puan yazılacak.

Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 61. dakikasında Fenerbahçe'nin savunmacısı Luan Peres, Zaniolo'ya yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Fenerbahçe mücadelenin geri kalanını 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe ezeli rakiplerini yenemedi

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında evinde oynadığı Galatasaray maçını 3-0 kaybetmişti. Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş maçından 0-0 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki Beşiktaş derbisini ise sahasında 4-2 kaybetmişti. Fenerbahçe bu sonuçlarla Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nu iki ezeli rakibine karşı da galibiyet alamadan tamamladı.

Galatasaray ise sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi 3-0'la geçerken Beşiktaş'ı da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray ligin ikinci yarısındaki Beşiktaş maçını ise 3-1 kaybetmişti.

Jorge Jesus’tan derbide tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig’de son oynanan Antalyaspor maçının 11’inde tek değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, salı günü oynanan Antalyaspor maçında 11’de forma giyen İrfan Can Kahveci’nin yerine Diego Rossi’yi sahaya sürdü.

Sarı-lacivertliler müsabakaya; İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Enner Valencia ve Michy Batshuayi 11’i ile başladı.

Fenerbahçe’de, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile sezonu kapatan Lincoln Henrique forma giymedi. Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Miguel Crespo ise teknik heyetin tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

İrfan Can Eğribayat, ilk kez derbide forma giydi

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir derbi maçta forma giydi. Bu sezon 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası mücadelesinde 11’de başlayan 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde kaledeki yerini aldı.

Ali Koç tribünden takip etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi izlemek için Nef Stadyumu’na geldi. Başkan Koç, protokol tribünündeki yerini alarak takımı yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler siyah pazubant ile sahaya çıktı

Fenerbahçe, Galatasaray maçına Yüksel Gündüz’ün vefatı sebebiyle siyah pazubant ile çıktı.

Fenerbahçe ve A Milli Takımın eski futbolcularından olan ve 85 yaşında hayatını kaybeden Yüksel Gündüz için sarı-lacivertli oyuncular derbide siyah pazubant ile yer aldı.

Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11’ine göre Fenerbahçe derbisinde 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında şampiyon Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları MKE Ankaragücü oynadıkları maçın 11’ine göre derbide 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens’in yerine Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Nicolo Zaniolo’ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Dries Mertens, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Emin Bayram ve Juan Mata da yer aldı.

Taraftarlar stadı doldurdu

Bu sezon iç saha karşılaşmalarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisinde de tribündeki yerini aldı. Nef Stadyumu tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.