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Sigara tiryakilerine kötü haber: Kallavi zam geldi! O grubun yeni fiyatları belli oldu...

Sigara tiryakilerine kötü haber: Kallavi zam geldi! O grubun yeni fiyatları belli oldu...

Seçim döneminin sona ermesiyle birlikte uzun süredir beklenen sigara zammı gündemdekini yerini alırken tiryakilere kötü haber geldi. Philip Morris grubu ürünlerine zam yaparken yeni fiyatlarda belli oldu. İşte kallavi zam sonrası Philip Morris grubu sigaralarının fiyatları...

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sigara şirketlerinin bakkal ve tekel bayilerine sigara satışını durdurduğunu iddia etmişti. Dündar, “Maliyetlerden dolayı 3 lira zam gelecek. Ancak bu zam öncesi bize satışı durdurdular. Biz tüketicilerle karşı karşıya geliyoruz. Stokçuluk durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Firmalardan bu uygulamaya derhal son vermelerini talep ediyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Sigaraya zam geldi

Sigara fiyatlarına beklenen 3 TL'lik zam iddialarının ardından PMI Sigara firması tüm ürünlere 5 TL zam yaptı. Zammın henüz hangi tarihten itibaren geçerli olduğu bilinmezken tüm ürenlere 5 TL zam geldi.

Gelen zamla birlikte yeni fiyatlar şu şekilde;

• Marlboro: 41 TL
• Parliament: 42 TL
• Muratti: 39 TL
• Lark: 38 TL

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