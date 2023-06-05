Rasim Ozan Kütahyalı yine yaptı yapacağını! Canlı yayına 'aslan kostümü' ile çıktı: Sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'de Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkan Galatasaray ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek kupa zaferini taçlandırmayı başardı ve sezonu derbi galibiyeti ile noktaladı. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Galatasaray'lı Rasim Ozan Kütahyalı ise yayına 'aslan kostümü' giyerek çıktı ve şampiyonluğu kutladı. Kütahyalı'nın kostüm tercihi renkli görüntülere sahne olurken sosyal medyaya damga vurdu.

Abone ol

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Lig'de 23. zaferine ulaşan Galatasaray son hafta maçında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Sahaya şampiyon olarak çıkan sarı-kırmızılılar taraftarı önünde 3-0'lık net bir galibiyet alarak kupa zaferini derbi galibiyeti ile taçlandırmayı başardı.

Şampiyon Galatasaray Lig'in son maçında evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbi engelini Zaniolo (2) ve Icardi'den bulduğu gollerle rahat bir şekilde geçen Okan Buruk ve öğrencileri şampiyonluk kupasına maçın ardından taraftarı önünde kavuştu. Görkemli kupa töreni geceye damga vururken Beyaz TV ekranlarında yayınanlanan Beyaz Futbol programında ise ilginç anlar yaşandı.

Görüntüler Beyaz TV'den alınmıştır...

Rasim Ozan Kütahyalı yine yaptı yapacağını!

Beyaz Futbol programında ekranların sevilen ismi, renkli kişiliği, çarpıcı tespitleri ve yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı yine yaptı yaptığını. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan Kütahyalı canlı yayına aslan kükreme sesi ve aslan kostümüyle çıkarken stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

Sosyal medyaya damga vurdu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayına aslan kostümü ile çıkması sosyal medyaya damga vururken ünlü ismin kostümü, ayı kostümüne de benzetildi. İşte o görüntüler...

Kaynak: İnternethaber.com